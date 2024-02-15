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Пьяный пенсионер из Пинеги спалил избу вместе с корешом

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 69-летнему жителю Пинежского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствием и судом установлено, что 15 сентября 2023 года вечером в одной из квартир расселённого деревянного дома, расположенного в поселке Междуреченский Пинежского района, осужденный бросил на деревянный пол непотушенный окурок сигареты и заснул. В результате его преступной небрежности произошло возгорание.  После разбора завалов на месте пожара обнаружены останки 50-летнего местного жителя.  

В ходе допросов подсудимый пояснил, что в заброшенном доме вместе с потерпевшим употреблял спиртные напитки, после чего выкурил сигарету и уснул. Проснулся от едкого запаха дыма и выполз на улицу. В последующем от сотрудников полиции узнал, что его знакомый погиб при пожаре. 

Приговором Пинежского районного суда Архангельской области  ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы. 

20 март 08:56 | : Происшествия

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