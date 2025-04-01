Житель Поморья строго ответит за подделку документа купли-продажи

На 78-ом километре автодороги «Вельск-Шангалы» сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль «Chery», за рулем которого находился 35-летний житель села Березник. Мужчина предъявил сотрудникам договор купли-продажи транспортного средства. Однако его подлинность вызвала у стражей порядка сомнения.

В ходе дальнейшей работы было установлено, что мужчина приобрел автомобиль еще в июне 2024 года в городе Вологда, однако не стал ставить его на учет в установленном порядке. Вместо этого он собственноручно изготовил договор купли-продажи, поставил подписи за продавца и изменил дату подписания документа.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации (Использование заведомо подложного документа). Санкция статьи предусматривает крупный штраф или арест на срок до шести месяцев.