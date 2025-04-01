Два пожилых архангелогородца выясняли отношения до смерти одного из них

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 74-летнего жителя города Архангельска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием установлено, что 1 апреля 2025 года в квартире дома по улице Пирсовая в городе Архангельске в ходе совместного употребления спиртных напитков и возникшего конфликта подозреваемый нанес удары палкой по голове и телу 72-летнему хозяину жилища. Прохожие на улице услышали крики и позвонили в полицию. Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь пострадавший 19 апреля 2025 скончался в медицинском учреждении от полученных в результате избиения травм.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

В ходе допроса подозреваемый свою вину признал частично. Причину возникшего с потерпевшим конфликта пояснить не смог.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по Исакогорскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР.



