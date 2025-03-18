Барыга спиртом из Плесецка заплатит штраф в 50 000 рублей

Плесецкий районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинения и признал жителя п. Плесецк виновным по ст.171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно).

Установлено, что подсудимый, подвергнутый в декабре 2022 года административному наказанию в виде штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами), в вечернее время 08 октября 2023 года, находясь по месту жительства, осуществил розничную продажу одной бутылки спиртосодержащего продукта.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Алкогольная продукция конфисковано.