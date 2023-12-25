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Жительница Вельска торговала из-под полы контрафактным алкоголем

Вельский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновной 38-летнюю жительницу г. Вельска по ст. 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно).

Установлено, что осужденная, являясь ранее подвергнутой административному наказанию за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, в октябре 2023 года снова реализовала спиртосодержащую жидкость, изготовленную на основе ректификованного этилового спирта.

Вину в совершении преступления подсудимая признала в полном объеме.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

(фото с https://public.fsrar.ru) 

13 февраль 09:12 | : Происшествия

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