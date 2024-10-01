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Женщина из Новодвинска упорно продолжает сбывать алкогольный левак

Прокуратурой г. Новодвинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимой за совершение аналогичного преступления местной жительницы, обвиняемой по ст. 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа спиртосодержащей пищевой продукции, совершенное неоднократно).

Следствием установлено, что женщина, ранее привлечённая к ответственности за незаконную розничную продажу спиртосодержащей продукции физическим лицам, должных выводов для себя не сделала и 23.07.2024, находясь по месту жительства, вновь за денежное вознаграждение осуществила незаконную розничную продажу спиртосодержащей пищевой продукции физическому лицу.

В марте текущего года женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного деяния, судом ей назначено наказание в виде штрафа, который оплачен.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемая вину в совершении инкриминируемого деяния признала в полном объёме.

Уголовное дело направлено в Новодвинский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

30 октябрь 15:57 | : Скандалы

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