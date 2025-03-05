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В Пинежье дерево убило тракториста

16 апреля 2025 года в лесном массиве у деревни Немнюги Пинежского района в кабине трактора, на которую упало дерево, обнаружено тело 68-летнего местного жителя. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка. 

 По предварительным данным, во время заготовки древесины для личных нужд у жителя Немнюги зажало шину бензопилы. Он, управляя трактором, предпринял попытку сдвинуть дерево, которое упало на кабину трактора. Мужчина погиб от полученных травм на месте происшествия.

 Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение.

 Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей. Берегите себя и своих близких.

17 апрель 12:04 | : Происшествия

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