В Пинежье дерево убило тракториста

16 апреля 2025 года в лесном массиве у деревни Немнюги Пинежского района в кабине трактора, на которую упало дерево, обнаружено тело 68-летнего местного жителя. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, во время заготовки древесины для личных нужд у жителя Немнюги зажало шину бензопилы. Он, управляя трактором, предпринял попытку сдвинуть дерево, которое упало на кабину трактора. Мужчина погиб от полученных травм на месте происшествия.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей. Берегите себя и своих близких.