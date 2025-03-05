В поселке Плесецк под суд пойдет настоящий монстр

️Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражи 25-летнего жителя Плесецкого района в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ч.1 ст.117 УК РФ (истязание), ч.1 ст.325 УК РФ (уничтожение официального документа), п. «б» ч.2 ст.131 УК РФ (изнасилование), ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством).

Следствием установлено, что 28 мая 2023 года на улице в поселке Оксовский обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений ударил кулаком по голове 45-летнего местного жителя. Затем продолжил наносить удары ногой и твердым тупым предметом по голове упавшему пострадавшему, пресекая попытки скрыться. Потерпевший пришёл к сожительнице со следами побоев и скончался на следующий день от полученной в результате избиения закрытой черепно-мозговой травмы.

Он же осенью 2024 года по месту жительства в поселке Плесецк из личных неприязненных отношений к 34-летней супруге, которая подала документы на развод, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически применял к ней физическую силу, разорвал ее паспорт, совершил преступления против половой свободы потерпевшей, а также угрожал ей убийством, приставляя к телу колюще-режущие предметы. После обращения пострадавшей в органы полиции супруга задержали. В последующем суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что на улице в процессе выяснения отношений с потерпевшим, заподозрившим его в краже велосипеда, нанес тому два удара рукой по голове.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.