В районе Архангельска начались подвижки льда. Ситуация под контролем

Анализы речной воды, которые постоянно проводят специалисты Центральной аналитической лаборатории (ЦАЛ) РВК-Архангельск, сегодня показали изменения некоторых показателей. Так происходит, когда паводок начался, несмотря на то, что головы ледохода находятся еще в сотнях километров от города.



Что изменилось в воде:

- Цветность поднялась: если еще 1–2 дня назад была 40–45°, то сегодня уже 60°

- Мутность увеличилась: с 1,7 мг/л до 2,8 мг/л

- Перманганатная окисляемость выросла: с 8 до 10 мгO₂/дм³

- Уровень pH начал потихоньку снижаться.



«Это первые признаки, что на Северной Двине начался сход льда. С каждым днём качество речной воды будет ухудшаться, но нашим абонентам волноваться не стоит! Мы ежегодно проходим паводок и знаем, как регулировать химреагенты для контроля качества воды. Оно останется неизменным», — отметила начальник ЦАЛ Евгения Стафеева.

Ситуация под контролем, заверили редакцию в «РВК-Архангельск»,