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В районе Архангельска начались подвижки льда. Ситуация под контролем

Анализы речной воды, которые постоянно проводят специалисты Центральной аналитической лаборатории (ЦАЛ) РВК-Архангельск, сегодня показали изменения некоторых показателей. Так происходит, когда паводок начался, несмотря на то, что головы ледохода находятся еще в сотнях километров от города.

Что изменилось в воде: 

- Цветность поднялась: если еще 1–2 дня назад была 40–45°, то сегодня уже 60°
- Мутность увеличилась: с 1,7 мг/л до 2,8 мг/л
- Перманганатная окисляемость выросла: с 8 до 10 мгO₂/дм³
- Уровень pH начал потихоньку снижаться.

«Это первые признаки, что на Северной Двине начался сход льда. С каждым днём качество речной воды будет ухудшаться, но нашим абонентам волноваться не стоит! Мы ежегодно проходим паводок и знаем, как регулировать химреагенты для контроля качества воды. Оно останется неизменным», — отметила начальник ЦАЛ Евгения Стафеева.

Ситуация под контролем, заверили редакцию в «РВК-Архангельск»,

11 апрель 16:12 | : Происшествия

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