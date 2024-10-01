В НАО в качестве орудия убийства был использован арбалет

Нарьян-Марский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 45-летнего уроженца Ненецкого автономного округа виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Судом установлено, что 2 июля 2024 года осужденный, испытывая неприязнь к потерпевшему, приискал нож и пневматический пистолет и стал ожидать последнего у двери его квартиры, расположенной в г. Нарьян-Маре.

После прибытия потерпевшего, осужденный с ножом в руке бросился на него, однако благодаря действиям потерпевшего, воспользовавшегося в целях самообороны газовым баллончиком, не смог довести свой умысел до конца. Потерпевший ушел с места происшествия, вызвав сотрудников полиции.

Тем не менее непосредственно после этого осужденный, желая довести умысел до конца, взял в своей квартире заряженный арбалет и вышел в подъезд дома в поисках потерпевшего, однако его действия были пресечены прибывшими сотрудниками полиции.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.