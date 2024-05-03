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В Архангельской области рыбные браконьеры не видят берегов

Стражами порядка региона проведены рейдовые мероприятия, направленные на пресечение вылова водных биологических ресурсов с использованием запрещенных орудий лова в период нереста.

В ходе проведения специализированных рейдов сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Архангельской области совместно с представителями территориального отдела рыбоохраны и СОБР регионального Управления Росгвардии на озере Слободское в Холмогорском муниципальном округе были выявлены двое мужчин, которые вели незаконный вылов рыбы запрещенными орудиями лова. У злоумышленников изъято 49 особей породы лещ, пять жаберных сетей и моторная лодка. Ущерб, нанесенный злоумышленниками водным биологическим ресурсам составил порядка 50 тысяч рублей.

По имеющимся данным, 58-летний житель города бумажников и 72-летний житель деревни Кондратьевская отправились на рыбалку, зная о весенне-летнем нерестовом запрете на вылов водных биологических ресурсов. 

В Няндомском округе стражами порядка во взаимодействии с инспекторами рыбоохраны за один день были задержаны два браконьера. Около пяти утра на озере Мошинское установлен житель деревни Климовская 1966 года рождения. Для вылова рыбы он использовал лодку и сеть. Спустя час на том же месте полицейскими по подозрению в совершении аналогичного преступления был задержан еще один житель этого же населенного пункта – мужчина 1971 года рождения.

В Ленском районе в поле зрения полицейских и представителей рыбоохраны попала семейная пара. 6 июня 66-летний житель села Яренска и его 63-летняя супруга, не имея специального разрешения, установили сети на озере Пустошь, с помощью которых выловили 20 особей щуки, карася и окуня. У подозреваемых изъят незаконный улов и 9 рыболовных сетей.

Также по подозрению в незаконном вылове водных биологических ресурсов ленскими полицейскими задержан мужчина 1970 года рождения, который рыбачил в акватории реки Яренга на резиновой лодке, используя запрещенные орудия лова. Добытая им рыба и сети также изъяты.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Ведется дознание.

Сотрудники полиции призывают граждан при осуществлении любительского рыболовства строго соблюдать установленные сроки запрета на добычу водных биоресурсов, а также пользоваться только разрешенными для лова снастями. Внимание: применение жаберных сетей, особенно в период нереста ценных пород рыбы, наносит существенный вред экологической системе региона!

20 июнь 15:26 | : Происшествия

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