В Архангельской области полиция продолжает бороться с браконьерами на воде

На днях стражами порядка проведены рейдовые мероприятия в нескольких районах Архангельской области, направленные на пресечение вылова водных биологических ресурсов с использованием запрещенных орудий лова. Применение жаберных сетей, особенно в период нереста ценных пород рыбы, наносит существенный вред экологической системе региона.

Так, в Онежском районе в районе деревни Анда полицейскими выявлены два местных жителя, которые осуществляли вылов семги запрещенными орудиями лова. А в Холмогорском округе сотрудниками полиции установлены четверо человек на двух лодках, которые ловили рыбу с использованием жаберных сетей и донных ловушек - так называемых «мереж».

У злоумышленников изъяты все незаконные орудия лова, а также моторные лодки и выловленная рыба, в том числе семга.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Санкция статьи предусматривает крупный штраф, либо лишение свободы на срок до двух лет, а также конфискацию имущества, с помощью которого осуществлялся незаконный вылов рыбы.

Всего в ходе рейдовых мероприятий во взаимодействии с представителями территориального отдела рыбоохраны и СОБР регионального Управления Росгвардии из реки Пинега и Северная Двина изъяты более 300 метров ставных жаберных сетей.

Сотрудники полиции призывают граждан при осуществлении любительского рыболовства строго соблюдать установленные сроки запрета на добычу водных биоресурсов, а также пользоваться только разрешенными для лова снастями.