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Житель Мирного убил любовницу и сам погиб от ножа на следующей пьянке

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 47-летнего жителя Плесецкого района в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством), ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). 

Следствием установлено, что в октябре 2024 года по месту жительства в городе Мирный обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта угрожал сожительнице убийством, демонстрируя нож, причинил ей побои и порез лица. Через несколько дней он избил сожительницу руками, ногами и подручным предметом. От полученной травмы головы пострадавшая скончалась на месте преступления не позднее 27 октября 2024 года. Обвиняемый забрал мобильный телефон и банковскую карту убитой, при помощи которых оплатил покупки на общую сумму более 5 тысяч рублей.

27 октября 2024 года по месту жительства обвиняемого, который пригласил в гости местного жителя для совместного употребления спиртных напитков, последний нанес хозяину жилища не менее трех ударов ножом в область ног. От массивной кровопотери пострадавший скончался через непродолжительное время на месте преступления.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В ходе судебного разбирательства устанавливаются обстоятельства происшедшего, дается их правовая оценка и выясняется реальная степень вины лица в совершении вменяемого ему преступления. По результатам рассмотрения уголовного дела суд в зависимости от полученных выводов о виновности умершего прекращает уголовное дело в отношении него по нереабилитирующему основанию- в связи со смертью либо постановляет оправдательный приговор.

28 март 11:55 | : Происшествия

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