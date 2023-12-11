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В Архангельске произошла кровавая драма в семье обитателей мусорного полигона

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 42-летнего жителя Приморского района в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст.105  УК РФ (убийство).

 Следствием установлено, что 28 июня 2023 года рядом с полигоном твердых бытовых отходов, расположенном на Окружном шоссе в городе Архангельске, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес не менее 40 ударов руками и ногами по голове и телу 40-летней сожительнице. От полученной в результате избиения тупой травмы головы пострадавшая скончалась на месте преступления. 

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что вместе с сожительницей проживал рядом с городской свалкой в самодельной постройке. После совместного употребления спиртных напитков в близлежащем лесу он стал звать сожительницу в их жилище, она отказывалась идти, поэтому он применил к ней физическую силу и волоком притащил в постройку. Затем обнаружил, что она не подает признаков жизни и обратился за помощью к работнику полигона, который позвонил в полицию.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://www.news29.ru) 

12 январь 11:10 | : Происшествия

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