Сотрудники полиции Поморья требуют исполнения Лесного кодекса

В середине февраля в отдел полиции «Приморский» межмуниципального отдела МВД России «Новодвинский» обратился сотрудник архангельского участкового лесничества. Мужчина обнаружил, что недалеко от садового товарищества «Уемляночка» спилены 11 елей. По факту незаконной рубки лесных насаждений было возбуждено уголовное дело.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что к совершению преступления причастен владелец одной из местных дач – архангелогородец 1966 года рождения.

По имеющейся информации, не дождавшись оформления разрешительных документов, мужчина решил спилить сухостой в расположенной поблизости с СНТ лесной зоне, который в дальнейшем использовал в качестве дров для растопки печи.

Ведется дознание.

Сотрудники полиции напоминают, что согласно законодательству Российской Федерации собственником лесного фонда России является государство, поэтому любое действие должно быть согласовано с владельцем ресурса. Сухостойные деревья имеют рыночную стоимость, в связи с чем их самовольная рубка (без разрешительных документов) квалифицируется как хищение. То есть в действиях подозреваемого, совершившего подобное криминальное деяние, содержится состав преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкция статьи предусматривает как серьезные штрафные санкции, так и лишение свободы на срок до семи лет, в зависимости от характера деяния и размера причиненного ущерба.

Лесной кодекс РФ предоставляет гражданам законную возможность вырубки деревьев для собственных нужд (для отопления жилых помещений, строительства индивидуального жилья, ремонта частного дома и т.д.). Для получения разрешения на вырубку необходимо направить заявление в соответствующее лесное хозяйство с указанием цели использования, объема древесины и подтверждающими документами (на земельный участок, справкой из БТИ о печном отоплении и др.). Только после получения разрешения, заключения договора купли-продажи насаждений и проведения специальной подготовки можно приступать к выборочной или сплошной рубке.