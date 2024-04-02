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В Вельском районе иностранца обвиняют в гибели местного рабочего

Прокурором Вельского района утверждено обвинительное заключение  по уголовному делу в отношении 52-летнего иностранного гражданина, который проживал и работал на территории Вельского района, обвиняемого по  ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия обвиняемый вечером 13.02.2024, находясь на территории производственной базы Вельского района, управляя вилочным автопогрузчиком, осуществлял разгрузку пиломатериалов с погрузочной площадки в контейнер.  Грубо нарушая правила безопасности и охраны труда, видя, что в контейнере находится рабочий, стал перемещать  груз, который  в результате упал на последнего, поскольку не был надлежащим образом закреплен.  

В результате потерпевшему причинены опасные для жизни и здоровья телесные повреждения, от которых он через непродолжительное время скончался на месте происшествия.

За данные действия уголовным законом предусмотрено наказание, в том числе в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Уголовное дело направлено в Вельский районный суд для рассмотрения  по существу.

25 апрель 11:07 | : Происшествия

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