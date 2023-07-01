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В Онежском районе при столкновении УАЗ с автобусом погибли два человека

19 августа на 17-ом километре автодороги Онега-Тамица произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем УАЗ Патриот, допустил выезд на полосу встречного движения, где машина столкнулась со следовавшим навстречу автобусом ПАЗ, перевозившим работников дорожно-строительной организации.

С полученными в результате аварии травмами было госпитализировано пять человек, впоследствии двое из них – водитель автобуса 1968 года рождения и женщина-пассажир автомобиля 1991 года рождения – скончались. Среди госпитализированных также водитель и два пассажира УАЗ. Еще девяти гражданам, находившимся в автобусе, оказана разовая медицинская помощь на месте.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции и следователи устанавливают все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия.


20 август 08:13 | : Происшествия

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