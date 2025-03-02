Непогода в Поморье поставила на уши всю дорожную полицию

В связи с осложнением дорожной обстановки в регионе задействован весь личный состав Госавтоинспекции УМВД России по Архангельской области. Сотрудники работают на местах аварий, регулируется дорожное движение.



На данный момент движение перекрыто на месте ДТП на 1222 километре федеральной автодороги "М-8 Холмогоры". На данном участке находится около 100 автомобилей. Информация о количестве поврежденных транспортных средств уточняется.



По обновленным данным, на Ягринском шоссе в г. Северодвинске зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с участием 29 автомобилей. Один пострадавший с травмами госпитализирован, еще одному оказана разовая помощь на месте.



