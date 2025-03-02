Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Непогода в Поморье поставила на уши всю дорожную полицию

В связи с осложнением дорожной обстановки в регионе задействован весь личный состав Госавтоинспекции УМВД России по Архангельской области. Сотрудники работают на местах аварий, регулируется дорожное движение.

 На данный момент движение перекрыто на месте ДТП на 1222 километре федеральной автодороги "М-8 Холмогоры". На данном участке находится около 100 автомобилей. Информация о количестве поврежденных транспортных средств уточняется.

 По обновленным данным, на Ягринском шоссе в г. Северодвинске зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с участием 29 автомобилей. Один пострадавший с травмами госпитализирован, еще одному оказана разовая помощь на месте.


19 март 18:39 | : Происшествия

Главные новости


Ломоносовы просто одолели. В чём правда Валентины Матвиенко
Из истории поморского ЖКХ

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2025 (272)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)



Деньги


все материалы
«    Март 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20