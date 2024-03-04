Бывшего полицейского из Вельска вздули за пассивность во время драки в баре

Вельский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал бывшего сотрудника полиции виновным по

ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В ходе судебного следствия установлено, что осужденный, прибыв с напарником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ночное время 26.04.2024 по вызову в один из баров города Вельска, вследствие недобросовестного и небрежного отношения к служебным обязанностям, при наличии к тому законных оснований, не пресекли хулиганские действия 32-летнего посетителя, находившегося в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, не доставили его в отдел полиции, покинув помещение бара.

Через непродолжительное время после убытия сотрудников полиции мужчина, противоправные действия которого пресечены не были, чувствуя свою безнаказанность и вседозволенность, используя малозначительный повод, нанес один удар рукой по голове посетителя бара, от которого последний потерял равновесие и упал на пол, после чего, проявляя особую жестокость, нанес ему еще более 90 ударов руками и ногами по голове и телу, а затем вылил на потерпевшего, лежащего на полу бара в бессознательном состоянии, несколько кружек с кипятком.

В результате преступных действий посетителя потерпевшему причинены телесные повреждения средней тяжести.

Вину в совершении преступления осужденный не признал.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил бывшему полицейскому наказание в виде обязательных работ на срок 250 часов.

Приговор в законную силу не вступил.