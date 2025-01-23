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Умный лабрадор из Поморья помог раскрыть особо тяжкое преступление

В ночь на 8 марта в поселке Малошуйка Онежского района Архангельской области старший участковый уполномоченный полиции старший лейтенант полиции Антон Фокин задержал подозреваемого в особо тяжком преступлении. 44-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, произвел несколько выстрелов из гладкоствольного ружья в окна квартиры, где находились люди, после чего скрылся. Огнестрельное ранение получила 48-летняя женщина.

В ходе обыска, проведенного в доме подозреваемого, в сейфе было обнаружено два зарегистрированных ружья, калибр которых не совпадал с калибром гильз, изъятых на месте происшествия. Сообщить, где спрятано ружье, из которого он стрелял, злоумышленник отказался.

Для поиска орудия преступления в поселок Малошуйка прибыл начальник Центра кинологической службы ОМВД России по городу Северодвинску капитан полиции Александр Лисицын со служебно-розыскной собакой — лабрадором по кличке Ванесса Мэй.

Кинолог обследовал территорию у дома, где были произведены выстрелы, место, где злоумышленник бросил свой автомобиль, а затем дом подозреваемого и расположенные рядом хозяйственные постройки. Обходя деревянный дровенник, собака замерла и начала принюхиваться. Поднявшись по прислоненной к стене строения лестнице, Александр Лисицын заметил на крыше припорошенное снегом ружье. В присутствии понятых оно было изъято. В ходе проведенной экспертизы установлено, что именно из этого оружия производился выстрел.

– В этот день у ветра было удачное направление и снег сдувало с крыши. Ванесса почуяла запах, остановилась и начала обозначать, что нашла искомое. Она умница! За успешное выполнение задачи получила от меня похвалу и любимое лакомство, – рассказывает Александр Лисицын.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «а» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на убийство двух и более лиц). Расследованием занимаемся следственный отдел по городу Онега Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Обнаруженное орудие преступления является одним из основных вещественных доказательств по делу. Расследование продолжается. 

13 март 15:56 | : Происшествия

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