В Виноградовском районе произошла кровавая разборка между пожилыми братьями

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 67-летнего жителя Виноградовского района в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ).

Следствием установлено, что 3 января 2024 года ночью по месту жительства в частном доме в деревне Нижняя Ваеньга в Виноградовском районе обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личных неприязненных отношений к 68-летнему брату, нанес тому множественные удары руками, ногами и подручными предметами по голове и телу, после чего выстрелил в его сторону из охотничьего ружья, но не попал. От полученной в результате избиения тупой сочетанной травмы груди и шеи пострадавший скончался на месте преступления. В ходе осмотра места происшествия в частном доме обнаружен и изъят бездымный порох, который обвиняемому для охоты отдал местный житель.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что брат после развода длительное время проживал у него в доме и отказывался съезжать. 3 января 2024 года ночью он пришел домой в состоянии алкогольного опьянения, и между ними произошел конфликт, так как брат в очередной раз отказался переехать. В ответ на оскорбления он применил к брату физическую силу и выстрелил в его сторону из гладкоствольного охотничьего ружья. Затем обратился к соседу, которому рассказал о произошедшем. Ружье, из которого он стрелял, принадлежало убитому, они его использовали для охоты.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.