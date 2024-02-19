Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Виноградовском районе произошла кровавая разборка между пожилыми братьями

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 67-летнего жителя Виноградовского района в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ). 

Следствием установлено, что 3 января 2024 года ночью по месту жительства в частном доме в деревне Нижняя Ваеньга в Виноградовском районе обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личных неприязненных отношений к 68-летнему брату, нанес тому множественные удары руками, ногами и подручными предметами по голове и телу, после чего выстрелил в его сторону из охотничьего ружья, но не попал. От полученной в результате избиения тупой сочетанной травмы груди и шеи пострадавший скончался на месте преступления. В ходе осмотра места происшествия в частном доме обнаружен и изъят бездымный порох, который обвиняемому для охоты отдал местный житель.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что брат после развода длительное время проживал у него в доме и отказывался съезжать. 3 января 2024 года ночью он пришел домой в состоянии алкогольного опьянения, и между ними произошел конфликт, так как брат в очередной раз отказался переехать. В ответ на оскорбления он применил к брату физическую силу и выстрелил в его сторону из гладкоствольного охотничьего ружья. Затем обратился к соседу, которому рассказал о произошедшем. Ружье, из которого он стрелял, принадлежало убитому, они его использовали для охоты.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

21 март 08:47 | : Происшествия

Главные новости


Не всем котам Масленица, или как Гревцов подставил Харитонова
Пятый срок

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2024 (231)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)



Деньги


все материалы
«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20