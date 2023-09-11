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В Онежском районе пьяный водитель наехал на сотрудника полиции

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Онежского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного  ч.1  ст. 318 УК (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 1 октября 2023 года вечером в поселке Малошуйка участковые уполномоченные ОМВД России по Онежскому району обратили внимание на автомобиль марки «УАЗ» без регистрационных знаков, за рулем которого находился местный житель, не имеющий водительских прав. Они потребовали его остановиться. Желая избежать привлечения к административной ответственности, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый проигнорировал требования представителей власти, и совершил попытку наезда на одного из участковых, который преградил ему путь. Сотрудник полиции не пострадал, так как смог оттолкнуться от автомобиля и переместиться в сторону. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. 

Подследственный объяснил свои действия алкогольным опьянением.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. 

Дело принято к производству следственным отделом по городу Онега Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

(фото с https://priamurmedia.ru/news/amp/1393344/) 

12 октябрь 09:07 | : Происшествия

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