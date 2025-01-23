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Ушлый житель Лешукони пытался провернуть махинацию с бензопилой

В феврале 2024 года в пункт полиции «Лешуконский» отделения МВД России «Мезенское» с заявлением о хищении бензопилы обратился местный житель.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен как подозреваемый в совершении кражи, так и злоумышленник, реализовавший похищенную технику.

По имеющейся информации, 30-летний житель села Лешуконское пришел в гости к соседу. В ходе распития спиртного, хозяин дома попросил приятеля помочь продать похищенную бензопилу. Тот в социальной сети отправил информацию знакомому, который подыскал потенциального покупателя.

Встретившись с «клиентом», 30-летний злоумышленник уверял, что пила является его собственностью, и после проверки работоспособности, продал товар.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 175 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется дознание.

Бензопила изъята и передана владельцу.

11 март 11:36 | : Происшествия

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