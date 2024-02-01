В Архангельской области вырезали кусок трубы из тепловой сети

В полицию с заявлением о хищении труб с участка тепловой сети, которая уже много лет не используется, обратился представитель администрации Виноградовского муниципального округа. Общая сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции 47-летний нигде не работающий местный житель. Рванее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за скупку имущества, заведомо добытого преступным путем.

По имеющейся информации, злоумышленник занимается поиском и сдачей в пункт приема различных металлических изделий. В одном из поселков он вскрыл бетонный короб теплотрассы, с помощью болгарки распилил трубы, после чего позвонил в пункт приема металла в поселке Березник, вызвал машину и загрузил в нее похищенное, получив оплату.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Похищенное изъято. Ведется дознание.



