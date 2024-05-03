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15-летний котлошанин начал взрослую жизнь с уличного грабежа

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего жителя  города Котласа,  подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с  применением насилия, не опасного для жизни и здоровья). 

Следствием установлено, что 14 мая 2024 года  вечером на проспекте Мира в городе Котласе несовершеннолетний подозреваемый подошел к ранее незнакомому 20-летнему мужчине и одолжил у него вейп. Юноша проигнорировал требование мужчины вернуть вейп и, угрожая потерпевшему применением насилия, с похищенным имуществом скрылся с места преступления, распорядившись им по своему усмотрению. Личность несовершеннолетнего подозреваемого установили сотрудники полиции и изъяли у него похищенное.

В ходе допроса юноша признал свою вину, раскаялся в содеянном. 

В настоящее время производится сбор доказательственной базы, допрашиваются свидетели по делу. В ходе расследования уголовного дела будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетними противоправных действий.

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

(фото с https://yar.mk.ru) 

19 июнь 15:00 | : Происшествия

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