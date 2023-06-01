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Водитель из Красноборска цапнул сотрудника полиции за плечо

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 19-летнего жителя Красноборского района, подозреваемого  в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Следствием установлено, что во время правового разбирательства в связи с употреблением спиртных напитков в общественном месте в селе Красноборск  подозреваемый публично оскорбил сотрудника ОМВД России «Красноборский». При доставлении нарушителя порядка в отдел полиции в служебном автомобиле он укусил сотрудника полиции за плечо, причинив тому физическую боль.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, производится сбор доказательственной базы.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что из-за состояния алкогольного опьянения не помнит произошедших событий.

Дело принято  к производству Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

12 июль 14:25 | : Скандалы

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