Ночной пожар на о. Бревенник унес жизни двух человек

7 июля 2023 года ночью в деревянном восьмиквартирном доме на улице Юнг ВМФ на острове Бревенник в городе Архангельске произошло возгорание. Несмотря на оказание медицинской помощи, от отравления продуктами горения скончались мужчина и женщина, находившиеся в квартире на втором этаже указанного дома. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели по делу. Назначены экспертизы.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и гибели погибших.