В "Онежском Поморье" накрыли хитрецов-браконьеров

В период с 20 по 31 января в Унской губе Белого моря проходил нерест наваги. Оперативная группа национального парка «Онежское Поморье» совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району регулярно патрулировала акваторию Унской губы.

Во время рейдов только оперативной группой было выявлено 7 случаев нарушений нерестового запрета, изъято 462 экземпляра незаконно добытой наваги. Общая сумма штрафов составила 21000 рублей (они уже полностью уплачены. Сумма причинённого ущерба водным биологическим ресурсам составила 126 588 рублей (из них 93 434 рубля уже уплачено).

Стоит отметить сообразительность рыбаков, которые пытаются прятать незаконно выловленную рыбу.

Так, один гражданин спрятал навагу под сани снегохода и прикопал снегом. Данный факт был выявлен инспекторами, 151 экземпляр наваги был изъят, а нарушителю пришлось возместить ущерб на сумму 41 374 руб.

Другой незаконопослушный рыбак высверлил ледобуром лунку с дном, куда впоследствии и прятал нерестовую рыбу.

Начальник оперативной группы «Онежского Поморья» Абрам Выучейский отметил: «Такие тайники — не редкость. Некоторые думают, что тем самым смогут избежать наказания, но инспектора всегда проверяют все возможные места, куда рыбаки могут попытаться спрятать рыбу. Также, когда рыбаки узнают, какой ущерб им придётся заплатить за навагу, сразу же понимают, что лучше бы этого не делали. Сумма ущерба в нерестовый период исчисляется в двухкратном размере, и так вместо 137 рублей за один экземпляр наваги выходит уже 274 рубля».

Ещё один интересный случай произошёл 31 января, в последний день нерестового запрета. Группа рыбаков приехала в Унскую губу на автомобиле и решила половить наваги. В момент выезда с места лова их задержала оперативная группа. Догонять пришлось на снегоходе. В багажнике нарушителей была свежевыловленная навага, всего 101 штуки. Пришлось недобросовестным рыбакам выплатить штраф и возместить ущерб на сумму 27 674 руб.

За 2025 год четыре посетителя национального парка были привлечены к административной ответственности за вылов водных биоресурсов менее промыслового размера, что также является распространённым нарушением правил рыболовства среди рыбаков-любителей. В результате этого инспектора оперативной группы изъяли 61 экземпляр наваги и три маломерные кумжи. Общая сумма ущерба за молодь рыбы составила 22 782 рублей и была выплачена.