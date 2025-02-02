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Подросток из Котласа возомнил себя наркобароном

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Котласского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере).

Следствием установлено, что несовершеннолетний подозреваемый договорился с неустановленным лицом в сети Интернет распространять наркотические средства на территории города Котласа и Котласского района. 

10 февраля 2025 года сотрудники ОНК МО МВД России «Котласский» пресекли противоправные действия подследственного, который планировал забрать из тайника у жилого дома по улице Кузнецова в городе Котласе наркотическое средство в крупном размере.

В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также лиц, причастных к сбыту наркотиков несовершеннолетним. 

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом регионального Следственного управления СК РФ. 

 Уголовный кодекс РФ за незаконный сбыт наркотического средства предусматривает наказание на срок от 4 до 20 лет лишения свободы. В случае, если лицо, достигшее 18-летнего возраста сбывает наркотик несовершеннолетнему, то наказание за указанные действия составляет от 10 до  20 лет лишения свободы.

О фактах незаконного распространения и употребления наркотиков среди несовершеннолетних можно сообщить по «телефону доверия» Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО: +7 (8182) 20-35-46, а также направить соответствующее письменное заявление (обращение) в Следственное управление СКР по Архангельской области и НАО по адресу: 163060, г. Архангельск, ул. Тимме, д.2, корп.1. Возможно обращение и через Интернет-приемную http://arh.sledcom.ru/references   и  посредством отправки сообщения на официальную страницу Следственного управления в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/arhslk).

(фото с https://tambov.bezformata.com) 

24 февраль 08:57 | : Происшествия

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