Полицейские вернули архангелогородцу смартфон, утерянный им в битве

Сообщение о хищении смартфона, стоимостью более 25 тысяч рублей, поступило в полицию Архангельска в начале декабря прошлого года. Отсутствие мобильника владелец обнаружил ночью, когда вернулся домой из увеселительного заведения.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции нигде не работающий 31-летний житель Октябрьского округа. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение наркопреступления.

По имеющейся информации, потерпевший отдыхал в заведении в компании приятелей. В какой-то момент у них разгорелся конфликт с посетителями за соседним столиком. Для выяснения отношений мужчины вышли на улицу, где в ходе потасовки у потерпевшего из кармана выпал телефон. Злоумышленник подобрал его, выключил, а затем сдал в залоговый центр.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется дознание.