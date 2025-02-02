Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Полицейские вернули архангелогородцу смартфон, утерянный им в битве

Сообщение о хищении смартфона, стоимостью более 25 тысяч рублей, поступило в полицию Архангельска в начале декабря прошлого года. Отсутствие мобильника владелец обнаружил ночью, когда вернулся домой из увеселительного заведения.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции нигде не работающий 31-летний житель Октябрьского округа. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение наркопреступления.

По имеющейся информации, потерпевший отдыхал в заведении в компании приятелей. В какой-то момент у них разгорелся конфликт с посетителями за соседним столиком. Для выяснения отношений мужчины вышли на улицу, где в ходе потасовки у потерпевшего из кармана выпал телефон. Злоумышленник подобрал его, выключил, а затем сдал в залоговый центр.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется дознание.

 

10 февраль 11:34 | : Происшествия

Главные новости


Мусор – вон! Депутаты АрхГорДумы за неделю
Хаш как песня

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2025 (122)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20