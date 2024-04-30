Северодвинец приехал в Архангельск охотиться на мотоциклы

В полицию Архангельска обратился житель Ломоносовского округа. По словам заявителя, проснувшись ночью, он выглянул в окно и обнаружил пропажу купленного буквально на днях мотоцикла. Транспортное средство стоимостью более 280 тысяч рублей было оставлено на парковке у супермаркета, расположенного на Ленинградском проспекте.

Практически одновременно в дежурную часть поступило сообщение о том, что нарядом Росгвардии в районе школы № 31 в кювете замечен брошенный мотоцикл. Как оказалось, именно он был похищен со стоянки магазина.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции нигде не работающий 24-летний житель города Северодвинска. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. Установлено также, что у молодого человека нет права управления транспортными средствами.

По имеющейся информации, северодвинец отдыхал в одном из увеселительных заведений города Архангельска. Решив прогуляться, он дошел до магазина, где на парковке и увидел новенький мотоцикл. Не сумев завести транспортное средство, злоумышленник докатил его до улицы Ильинской, бросил на земле, остановил машину и уехал домой.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение транспортным средством). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ведется дознание.

Мотоцикл изъят и возвращен владельцу. Архангелогородец пообещал стражам порядка, что в ближайшее время установит на нем сигнализацию и систему отслеживания местоположения.