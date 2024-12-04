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Не пиво пил. Полицейский из Архангельска в собственный выходной задержал грабителя

Вечером 1 февраля в полицию Архангельска поступило сообщение о происшествии.

По предварительной информации, к торговым рядам, находящимся у входа в здание Городского рынка подошел мужчина, снял с манекена демисезонную куртку и попытался скрыться. Увидев это, продавец закричал, требуя вернуть имущество, а затем бросился вслед за злоумышленником.

На крики продавца и убегающего от него человека обратил внимание находившийся в этот день на выходном и проходивший мимо сотрудник УМВД России по г. Архангельску. Он задержал подозреваемого и передал его прибывшему наряду полиции.

Злоумышленником оказался нигде не работающий 40-летний житель Цигломенского округа. Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

По факту покушения на грабеж возбуждено уголовное дело. Ведется дознание.

Похищенное изъято и передано владельцу.

 

03 февраль 14:42 | : Происшествия

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