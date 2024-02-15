В Архангельске лохматый Страйк задержал уличного вора

В вечернее время в полицию Архангельска обратилась 23-летняя архангелогородка. По словам заявительницы, к ней в квартиру позвонил малознакомый мужчина и попросил телефон, чтобы ответить на сообщения в соцсетях. В дом девушка его не пустила, но просьбу выполнила. Стоя на лестничной площадке, злоумышленник сделал вид, что просматривает свою страницу, затем повернулся и ушел вместе с гаджетом. Потерпевшая сразу же позвонила в полицию.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, в составе которой был младший инспектор-кинолог Центра кинологической службы УМВД России по Архангельской области старший прапорщик полиции Артем Родионов со служебной собакой по кличке Страйк. Заявительница смогла подробно описать похитителя сотрудникам полиции.

Взяв след, Страйк провел напарника порядка километра от многоэтажного дома по проспекту Дзержинского до двухэтажного деревянного дома на улице Тыко Вылки. Здесь полицейский увидел мужчину, похожего по описанию на подозреваемого. Заметив стража порядка, злоумышленник попытался скрыться в подъезде, однако был задержан. При личном досмотре у него был обнаружен и изъят нож, после чего подозреваемый был передан кинологом сотрудникам уголовного розыска.

Злоумышленником оказался 35-летний нигде не работающий житель Ломоносовского округа. Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение кражи, грабежа, угона и наркопреступления.

Установлено, что похищенный гаджет мужчина сразу же продал прохожему на улице всего за 200 рублей, а денежные средства потратил на приобретение спиртного.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется дознание.

Результативное задержание стало своеобразным «дембельским аккордом» в службе 8-летней овчарки Страйка. С сегодняшнего дня пес официально вышел на пенсию и будет жить в семье своего напарника Артема Родионова, вместе с которым много лет задерживал преступников и занимался розыском пропавших без вести людей.