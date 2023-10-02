В Новодвинске задержан ночной грабитель

Ночью в МО МВД России «Приморский» поступило сообщение о грабеже. По словам заявителя, около часа ночи он отправился в магазин. Там познакомился с неизвестным, после чего пригласил его к себе. Взяв спиртное, мужчины начали распивать его на лестничной площадке. Неожиданно новый знакомый выхватил торчавшие из кармана потерпевшего деньги и бросился бежать. Новодвинец сразу же позвонил в полицию.

На место происшествия была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа. Потерпевший смог подробно описать своего обидчика. Ориентировка на подозреваемого была передана всем наружным службам.

По «горячим следам» злоумышленник был задержан сотрудниками отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции и следственно-оперативной группы в подъезде одного из домов по улице Уборевича. Им оказался нигде не работающий местный житель 1992 года рождения. Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение краж и грабежа.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Ведется дознание.

Похищенные денежные средства изъяты и в скором времени будут возвращены владельцу.