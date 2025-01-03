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В Областном суде Архангельска рассмотрят дело молодого изувера

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-ти летнего безработного, ранее судимого жителя Архангельска, обвиняемого по п. «б», «в» ч. 4 ст. 162, п. «д», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 139 УК РФ (разбой, совершенный в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем; незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица).

Установлено, что ночью 07.07.2024 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя из корыстных побуждений, незаконно проник в один из домов в деревне Первая Гора Приморского района, где напал на пожилую хозяйку дома, проявляя особую жестокость, совершил ее убийство, нанеся ей множественные удары топором по голове и телу. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия, а злоумышленник, обыскав дом, похитил принадлежащие ей денежные средства, мобильный телефон и банковскую карту.

В процессе указанных действий, обвиняемый, желая убедиться в том, что его преступные действия в отношении потерпевшей остались незамеченными иными лицами, в том числе возможно находящимися в соседнем доме, незаконно проник в этот дом, разбив стекло в оконном проеме веранды, убедился, что там никого нет, после чего покинул дом, своими действиями нарушив конституционное право хозяина дома на неприкосновенность жилища.

Впоследствии, используя похищенную у пенсионерки банковскую карту, обвиняемый похитил в общей сложности более 300 тыс. рублей. Оставшиеся денежные средства, в сумме около 700 тыс. рублей ему снять с карты не удалось из-за установленного банком лимита снятия наличных.

Обвиняемый пояснил, что решил проникнуть в частный дом, выломав запорное устройство на входной двери. Его противоправные действия обнаружила хозяйка жилища, поэтому он ударил ее несколько раз топором по голове. Затем похитил банковские карты и мобильный телефон убитой, закрыл входную дверь на навесной замок и скрылся с места преступления. При помощи установленного мобильного приложения одного из банков перевел себе около 350 тысяч рублей, после чего был задержан сотрудниками полиции.

Санкцией ч. 2 ст. 105 УК РФ предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. 

Уголовное дело будет направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения по существу.  

28 январь 08:58 | : Происшествия

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