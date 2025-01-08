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Пьяница за рулем получил 8 с половиной лет колонии за ДТП в Талагах

Приговором Приморского районного суда Архангельской области 34-летний житель Архангельска признан виновным по п. «а», «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами).

Установлено, что 11.09.2024 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления транспортными средствами, предложил своей знакомой покататься на её автомобиле «Рено Каптюр», на что она согласилась. Составить компанию он также предложил еще двум своим знакомым – женщине и мужчине, которые сели на заднее сиденье автомобиля.

Двигаясь по одной из улиц в п. Талаги Приморского муниципального округа с превышением разрешенной скорости, водитель не справился с управлением, допустил съезд с дороги и последующее опрокидывание автомобиля. Находившиеся на заднем сиденье мужчина от полученных травм погиб на месте, а женщина в тяжелом состоянии доставлена в больницу, где скончалась через непродолжительное время.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием  в исправительной колонии общего режима, а также лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на  2 года 6 месяцев.

Исковые требования представителей потерпевших о взыскании компенсации морального вреда удовлетворены судом в размере 2 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил. 

21 январь 13:53 | : Происшествия

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