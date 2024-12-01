Дмитрий Морев поблагодарил школьного охранника за профессионализм и бдительность

Сегодня охранник школы № 35 Леонид Бобров проявил себя как профессионал и пресек возможный инцидент.

23 декабря в 12.50 в здание школы пытался пройти мужчина. Сотрудник охранной организации «Ястреб» Леонид Юрьевич Бобров грамотно пресек эту попытку: нажал тревожную кнопку и вывел из здания посетителя, который проявлял настойчивость. Оперативно сработали и правоохранительные органы: наряд прибыл через 5 минут. Дебошир находится в полиции, а дети продолжили обучение.

- Благодарю Леонида Юрьевича за четкое исполнение своих обязанностей, выдержку и бдительность! – выразил свою душевную благодарность градоначальник Архангельска.

P.S. По предварительным данным, мужчина 2000 года рождения, с признаками опьянения пытался пройти в учебное заведение, якобы, чтобы увидеть бывшую учительницу, но был остановлен охранником.

Возникла конфликтная ситуация. Мужчина был выведен на улицу и передан прибывшим на место сотрудникам полиции и Росгвардии.

В отношении злоумышленника составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство».

Информация о наличии у злоумышленника ножа и нанесении ранения охраннику не соответствует действительности.