Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев поблагодарил школьного охранника за профессионализм и бдительность

Сегодня охранник школы № 35 Леонид Бобров проявил себя как профессионал и пресек возможный инцидент.

23 декабря в 12.50 в здание школы пытался пройти мужчина. Сотрудник охранной организации «Ястреб» Леонид Юрьевич Бобров грамотно пресек эту попытку: нажал тревожную кнопку и вывел из здания посетителя, который проявлял настойчивость. Оперативно сработали и правоохранительные органы: наряд прибыл через 5 минут. Дебошир находится в полиции, а дети продолжили обучение.

- Благодарю Леонида Юрьевича за четкое исполнение своих обязанностей, выдержку и бдительность! – выразил свою душевную благодарность градоначальник Архангельска.

P.S. По предварительным данным, мужчина 2000 года рождения, с признаками опьянения пытался пройти в учебное заведение, якобы, чтобы увидеть бывшую учительницу, но был остановлен охранником.

Возникла конфликтная ситуация. Мужчина был выведен на улицу и передан прибывшим на место сотрудникам полиции и Росгвардии.

В отношении злоумышленника составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство».

Информация о наличии у злоумышленника ножа и нанесении ранения охраннику не соответствует действительности.

23 декабрь 15:54 | : Происшествия

Главные новости


Сделать мир лучше. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Из рук жены. Домашний стол русских писателей

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2024 (295)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20