В Шенкурске вскрылось липовое хищение мотоцикла

Виноградовский районный суд вынес приговор 20-летнему жителю Шенкурска, который признан виновным по ч. 1 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

Судом установлено, что осужденный 12 августа 2024 года, находясь в помещении для посетителей дежурной части отделения МВД России «Шенкурское», предупрежденный об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ, достоверно зная о том, что кражу принадлежащего ему мотоцикла никто не совершал, написал заявление о его хищении неизвестными лицами.

Однако органами следствия установлено, что 10 августа 2024 года около 21 часа обвиняемый решил покататься на приобретенном мотоцикле, не имея соответствующих прав на его управление.

Заметив на улицах города Шенкурска патрульный автомобиль ГИБДД, обвиняемый попытался скрыться, однако на повороте с управлением мотоцикла не справился, допустив его опрокидывание, после чего с места ДТП скрылся в кустах, откуда затем наблюдал как сотрудники ГИБДД загрузили его мотоцикл в прицеп и отбуксировали в сторону отделения полиции.

С целью избежать административной ответственности и забрать из полиции свой мотоцикл, понимая, что по идентификационному номеру брошенного им транспортного средства сотрудники полиции установят его владельца, обвиняемый решил обратиться в полицию с заявлением о краже.

Однако в ходе общения с сотрудниками уголовного розыска об обстоятельствах заявленной им кражи, обвиняемый добровольно сознался в совершенном им заведомо ложном доносе.

Подсудимый полностью признал свою вину. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.