Северодвинец замахнулся ножом на полицейского и влип по-крупному

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 25-летнему жителю города Северодвинска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Следствием и судом установлено, что 28 июля 2024 года днем сотрудник патрульно-постовой службы ОМВД России по г. Северодвинску прибыл по вызову в квартиру дома по Приморскому бульвару в городе Северодвинске на семейный конфликт. Осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, желая воспрепятствовать законным действиям представителя власти, бросился на него с ножом. Полицейский пресек противоправные действия правонарушителя и доставил его в отдел полиции для разбирательства.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.