В Новодвинске задержаны наркоманка со своим пособником в приобретении

Прокуратурой Новодвинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее несудимой 32-летней местной жительницы, обвиняемой по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере), а также ранее судимого ее 40-летнего знакомого по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 УК РФ (пособничество в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере).

Следствием установлено, что обвиняемая, являясь потребителем наркотических средств, в дневное время 04.09.2024 на территории Новодвинска, используя предоставленный пособником мобильный телефон и сведения об алгоритме покупки наркотика в сети Интернет, приобрела в интернет-магазине наркотическое средство в крупном размере, которое забрала из тайника. Однако и пособник и обвиняемая были задержаны сотрудниками полиции через непродолжительное время после получения наркотика.

На предоставленный пособником мобильный телефон стоимостью 24 000 рублей наложен арест.

Обвиняемая вину в совершении преступления признала в полном объеме, ее пособник свою причастность к инкриминируемому деянию отрицает.

За совершение данного преступления уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Уголовное дело направлено в Новодвинский городской суд для рассмотрения по существу.