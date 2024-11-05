Лихой проезд по Краснофлотскому мосту стал смертельным для трех человек

24 ноября 2024 года ночью в городе Архангельске автомобиль «Рено Логан» под управлением 30-летнего жителя областного центра на большой скорости, минуя ограждения, запрещающие проезд автотранспорта по Краснофлотскому мосту, который был разведен для прохождения судов, упал в реку Северная Двина. На поверхности воды обнаружили тело 20-летней жительницы поселка Катунино, которую опознали родственники.

Сегодня из воды поднят автомобиль, в котором обнаружены тела 20-летнего сожителя указанной женщины и водителя транспортного средства. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти погибших и по результатам проверки принять процессуальное решение.



