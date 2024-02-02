Суровой матери из Новодвинска дали условный срок и отобрали дочь

Новодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 41-летнюю местную жительницу виновной по п. «г» ч. 2 ст. 117, ст. 156 УК РФ (истязание несовершеннолетней, находящейся в материальной и иной зависимости от виновного и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней, соединенным с жестоким обращением с ребенком).

Установлено, что в период с сентября 2021 года по апрель 2023 года по месту жительства и на улице женщина неоднократно применяла насилие в качестве меры воспитательного воздействия в отношении своей малолетней дочери, начиная с 9-летнего возраста, причиняя ей тем самым физическую боль и нравственные страдания.

Пытаясь добиться послушания от ребенка, осужденная неоднократно наносила ей побои, в том числе использовала ремень, провод от зарядного устройства для мобильного телефона и камень в качестве орудия преступления. Нанесение телесных повреждений при этом сопровождалось многочисленными высказываниями оскорбительного характера в адрес девочки.

Кроме того, осужденная в присутствии малолетней употребляла спиртные напитки, должной заботы о физическом, психическом и нравственном развитии дочери не проявляла, надлежащие условия жизни и воспитания ей не обеспечивала, чем нарушила нормальное развитие и формирование ребенка как личности.

Вину в совершении преступлений женщина признала частично и указала, что отдельные инкриминируемые ей деяния, связанные с нанесением побоев, не совершала.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 4 месяца. Кроме того, решением суда удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании с осужденной компенсации морального вреда в размере 100 тыс. рублей.

В настоящее время ребенок изъят из семьи и находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, ему оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.

Приговор в законную силу не вступил.