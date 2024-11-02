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Северодвинскими полицейскими задержан любитель воровать инструменты

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по г. Северодвинску установлен 40-летний местный житель.

Полицейские выяснили, что в конце октября текущего года в ночное время мужчина, находясь около дома по улице Плюснина, увидел бытовое помещение. Решив, что внутри могут находиться ценные вещи, он перекусил навесной замок бытовым инструментом, проник внутрь и похитил имущество: шуруповерты, болгарку, тепловую пушку и прочее.

Спустя неделю злоумышленник вернулся на место преступления. Вновь перекусив замок, он зашел в помещение, забрал инструменты и скрылся.

Часть похищенного мужчина сдал в пункт приема металлолома.

По фактам краж, совершенных с проникновением в помещение, возбуждены уголовные дела. В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

Один из похищенных шуруповертов изъят сотрудниками полиции и вскоре будет возвращен владельцу.

 

19 ноябрь 10:43 | : Происшествия

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