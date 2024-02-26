В Котласе задержан опытный домушник

В январе текущего года в полицию города Котласа с заявлением о краже обратился местный житель. По словам мужчины, неизвестный выставил окно дома-дачи, расположенного на улице Устье, проник в помещение и похитил бензопилу. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Аналогичное сообщение поступило в декабре прошлого года от 69-летнего котлашанина. Тогда из принадлежащего ему дома похитили два обогревателя, телевизор и несколько удочек.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый в совершении обоих преступлений – ранее неоднократно судимый 44-летний местный житель.

В настоящее время часть похищенного имущества изъята и вскоре будет возвращена владельцам.

По фактам краж, совершенных с незаконным проникновением в жилище, возбуждены уголовные дела. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Ведется следствие.



