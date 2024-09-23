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Юноша из Няндомы отомстил владельцу бизнеса поджогом его автомобиля

9 октября около 22.00 в межмуниципальный отдел МВД России «Няндомский» поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ, припаркованного во дворе одного из домов на улице Ленина в городе Няндома.

Пожар заметил прохожий, оказавшийся приятелем владельца машины. Он тут же позвонил в МЧС и сообщил о происшествии хозяину ВАЗа. Вместе с ним они смогли потушить машину до приезда пожарных.

Установлено, что причиной возгорания стал поджог.

По факту покушения на умышленное уничтожение или повреждение имущества было возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции 28-летний местный житель.

По имеющейся информации, в августе 2024 года потерпевший приобрел ВАЗ у своего знакомого – владельца фирмы по доставке готовой еды. На время отъезда он разрешил управлять автомобилем одному из сотрудников фирмы приятеля. Юноша же попал на нем в ДТП и по договоренности с владельцем должен был компенсировать стоимость ремонта. Сумма выплаты и стала причиной конфликта между потерпевшим и отчимом виновника аварии. Решив проучить оппонента, который, по его мнению, запросил слишком большую сумму, злоумышленник в вечернее время подошел к автомобилю и, используя легковоспламеняющуюся жидкость, поджег его.

Теперь подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

15 октябрь 12:27 | : Происшествия

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