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Суд в Архангельске вынес приговор налетчику, отрицавшему свою вину

Вступил в законную силу приговор Соломбальского районного суда                                          г. Архангельска от 26.08.2024, которым 36-летний житель областного центра признан виновным по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в помещение).

Судом установлено, что вечером 11.08.2023 осужденный, вооружившись деревянной палкой, подошел к служебному входу в торговый павильон, расположенный в Соломбальском округе г. Архангельска, постучал в дверь, а когда ее открыла женщина-продавец, напал на потерпевшую, против ее воли вошел в ларек и потребовал передать ему выручку, а затем нанес продавцу не менее 8 ударов палкой по голове, чем причинил ей физическую боль и телесные повреждения. 

Потерпевшей удалось оттолкнуть виновного и выбежать из помещения, а он в это время похитил из кассового аппарата 4 700 рублей и покинул ларек. Далее осужденный проследовал на берег реки Соломбалка, где развел костер и в целях скрыть следы преступления сжег свою одежду. Однако, несмотря на это, он был задержан сотрудниками полиции спустя несколько часов после нападения на торговый павильон.

Вину в совершении инкриминируемого преступления подсудимый не признал, настаивая на своей непричастности.

За содеянное ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Апелляционные жалобы осужденного и его защитника с доводами о невиновности Архангельским областным судом в соответствии с позицией прокурора-апеллятора отклонены.

15 ноябрь 09:00 | : Происшествия

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