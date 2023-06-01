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В Коряжме на 17 лет осужден убийца пожилой одинокой женщины

Архангельский областной суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 42-летнего жителя г. Коряжмы виновным в совершении разбоя с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ), а также убийства, сопряженного с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Установлено, что он днем 21.02.2017 в г. Коряжме с целью хищения имущества у знакомой ему престарелой и одинокой женщины, 1935 г.р., а также ее убийства, пришел к квартире потерпевшей, заранее вооружившись молотком. После этого, используя надуманный повод, незаконно проник в квартиру, где напал на потерпевшую и нанес ей не менее трех ударов молотком по голове, причинив телесные повреждения, в том числе тупую открытую проникающую черепно-мозговую травму. 

Он обыскал квартиру и похитил имущество на общую сумму 1 560 рублей. Желая скрыть следы совершенного преступления, мужчина поджег кровать, на которой лежала обездвиженная им потерпевшая, открыл конфорки газовой плиты и покинул квартиру.  

Пожар в квартире своевременно локализован сотрудниками МЧС, а пострадавшая доставлена в ГБУЗ Архангельской области «Коряжемская городская больница». Однако от полученных телесных повреждений женщина, не приходя в сознание, скончалась в больнице. 

Приговором суда ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. 

Гражданский иск потерпевшей на общую сумму 849 075 рублей удовлетворен.

Приговор суда не вступил в законную силу.

(фото с https://letsgophotos.)  

04 август 11:03 | : Происшествия

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