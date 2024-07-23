Архангельскому душегубу, хранившему труп в ванной, добавили полгода срока

Вступил в законную силу приговор Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 28.06.2024, которым ранее неоднократно судимый житель областного центра осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Судом установлено, что что виновный, освободившись 04.08.2023 из мест лишения свободы, в один из дней августа 2023 года встретился в г. Архангельске с бывшей сожительницей, которую привел к себе домой для распития спиртных напитков.

В квартире между ними произошла ссора, в ходе которой виновный взял хранившийся в квартире топор, подошел к лежащей на диване женщине и с размаху нанес ей обухом топора не менее девяти ударов по голове, причинив травмы, от которых женщина скончалась на месте преступления.

Труп он поместил в ванную и хранил там около месяца. В дальнейшем на автомобиле родственника вывез его на дачу, где закопал на участке, а также избавился от следов и орудия преступления.

Приговором суда виновному по совокупности приговоров назначено наказание в виде 10 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

В пользу потерпевшей с осужденного в счет компенсации морального вреда взыскан 1 млн рублей.

Обвинение по делу поддержано группой государственных обвинителей под руководством исполняющего обязанности прокурора области и Ненецкого автономного округа.

Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда в соответствии с позицией прокурора-апеллятора приговор изменила по доводам апелляционного представления прокурора, исключив из числа смягчающих наказание обстоятельств явку с повинной и усилив назначенное осужденному наказание до 10 лет 7 месяцев лишения свободы.

Апелляционные жалобы осужденного и его защитника с доводами о неверной квалификации содеянного и чрезмерной суровости наказания оставлены без удовлетворения.