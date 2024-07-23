Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельскому душегубу, хранившему труп в ванной, добавили полгода срока

Вступил в законную силу приговор Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 28.06.2024, которым ранее неоднократно судимый житель областного центра осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Судом установлено, что что виновный, освободившись 04.08.2023 из мест лишения свободы, в один из дней августа 2023 года встретился в г. Архангельске с бывшей сожительницей, которую привел к себе домой для распития спиртных напитков. 

В квартире между ними произошла ссора, в ходе которой виновный взял хранившийся в квартире топор, подошел к лежащей на диване женщине и с размаху нанес ей обухом топора не менее девяти ударов по голове, причинив травмы, от которых женщина скончалась на месте преступления.

Труп он поместил в ванную и хранил там около месяца. В дальнейшем на автомобиле родственника вывез его на дачу, где закопал на участке, а также избавился от следов и орудия преступления.

Приговором суда виновному по совокупности приговоров назначено наказание в виде 10 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. 

В пользу потерпевшей с осужденного в счет компенсации морального вреда взыскан 1 млн рублей.

Обвинение по делу поддержано группой государственных обвинителей под руководством исполняющего обязанности прокурора области и Ненецкого автономного округа.

Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда в соответствии с позицией прокурора-апеллятора приговор изменила по доводам апелляционного представления прокурора, исключив из числа смягчающих наказание обстоятельств явку с повинной и усилив назначенное осужденному наказание до 10 лет 7 месяцев лишения свободы.

Апелляционные жалобы осужденного и его защитника с доводами о неверной квалификации содеянного и чрезмерной суровости наказания оставлены без удовлетворения. 

29 август 13:59 | : Происшествия

Главные новости


Из Холмогорского уезда в Царское село
Под знаком триколора. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2024 (322)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)



Деньги


все материалы
«    Август 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20