Убийца с о. Кего, спрятавший труп в яме туалета, получил 8 лет

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному доказательства признаны судом достойными для вынесения приговора 18-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что в первых числах июня 2024 года в квартире дома на острове Кего в городе Архангельске осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта, нанес множественные удары руками, ногами и лбом по голове и телу 39-летнему знакомому, после чего спрятал его тело в деревянной траншее ямного туалета квартиры.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия фигурант пояснил следователю, что после употребления спиртных напитков он из-за старой обиды избил потерпевшего. Осознав, что тот не подает признаков жизни, сбросил тело в туалет прямого падения.

Приговором Октябрьского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также суд удовлетворил гражданский иск брата погибшего и взыскал в его пользу компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.