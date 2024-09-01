Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Убийца с о. Кего, спрятавший труп в яме туалета, получил 8 лет

 Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному доказательства признаны судом достойными для вынесения приговора 18-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что в первых числах июня 2024 года в квартире дома на острове Кего в городе Архангельске осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта, нанес множественные удары руками, ногами и лбом по голове и телу 39-летнему знакомому, после чего спрятал его тело в деревянной траншее ямного туалета квартиры.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия фигурант пояснил следователю, что после употребления спиртных напитков он из-за старой обиды избил потерпевшего. Осознав, что тот не подает признаков жизни, сбросил тело в туалет прямого падения.

Приговором Октябрьского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также суд удовлетворил гражданский иск брата погибшего и взыскал в его пользу компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

26 сентябрь 08:52 | : Происшествия

Главные новости


Посол Рыцарт в Холмогорах
Время забот. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2024 (298)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20