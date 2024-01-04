Мастер участка из Онеги пойдет под суд за переломанную ногу рабочего

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению мастера участка коммерческой организации в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Следствием установлено, что мастер участка без обучения работам на высоте в период стажировки допустил 45-летнего мужчину до выполнения самостоятельных слесарно-ремонтных работ на предприятии. При этом указанный работник не был обеспечен средством индивидуальной защиты – специальной страховочной системой и не обучен правилам ее применения. 11 апреля 2024 года, осуществляя работы на высоте без использования соответствующих страховочных систем и контроля со стороны ответственных лиц предприятия, работник упал с площадки конвейера для деревообработки, получив множественные переломы ноги, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

В ходе следствия обвиняемая признала свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.